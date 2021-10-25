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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
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Промышленные компьютеры

Промышленный компьютер - вычислительная система в промышленном исполнении для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Характеризуется повышенной надежностью и отказоустойчивостью, имеет длительную наработку на отказ, высокую защиту от ЭМИ и широкий набор выходных интерфейсов.

Компьютеры в 19" стойкy

Линейка промышленных компьютеров iROBO-2000 для 19” стойки с выгодным соотношением цены и функционала. Представлены модели как на базе ATX процессорных плат, так и на базе плат формата PICMG.

Встраиваемые компьютеры

Серия надежных встраиваемых промышленных компьютеров с пассивным охлаждением для сбора и обработки информации. Идеальное решение для систем автоматизации.

Компактные компьютеры

Промышленные компьютеры серии iROBO-3000 характеризуются не только небольшими габаритами и высокой производительностью, но также имеют богатый набор портов ввода-вывода.

Панельные компьютеры

Панельные компьютеры iROBO отечественного производства для решения задач по управлению, мониторингу и контролю на предприятиях и в системах АСУТП любой сложности.

Промышленные серверы

Промышленные серверы iROBO российского производства для обработки и хранения данных характеризуются повышенной надежностью и отказоустойчивостью. Широкий выбор компьютеров в 19” стойку.

Безвентиляторные серверы

Серия высокоэффективных и производительных безвентиляторных промышленных серверов для решения задач любого уровня сложности. Представлены модели различной высоты для установки в 19” стойку.

Переносные рабочие станции

Промышленные переносные ЭВМ iROBO-4000 в защищенном ударопрочном корпусе имеют высокую производительность, широкий набор выходных интерфейсов и поддержку до 7 слотов расширения.

Промышленные защищенные ноутбуки

Защищённые высокопроизводительные ноутбуки iROBO-7000 с защитой от ударов, вибраций, влаги и пыли, обладающие богатым набором портов ввода-вывода.

Промышленные защищенные планшеты

Защищенные планшетные компьютеры IROBO-8000 c высокой степенью защиты от попадания влаги и пыли, воздействия ударов и вибраций, с широким коммуникационными возможностями и работой в расширенном диапазоне температур.

Дополнительное оборудование

В разделе представлен широкий ассортимент промышленных мониторов и дисплеев, защищенных клавиатур и KVM-консолей в 19" стойку.

Компания IPC2U имеет более чем 20 летний опыт в области разработки и сборки панельных, безвентиляторных и встраиваемых промышленных компьютеров под брендом iROBO. Более подробную информацию Вы можете получить в статье "Наше производство".

Узнайте больше: Бесплатная разработка уникальных конфигураций промышленных компьютеров iROBO под требования заказчика

Защищенные компьютеры iROBO применяются во многих отраслях и сферах деятельности, благодаря своим выдающимся особенностям. Ведущие сферы эксплуатации промышленных компьютеров:

  • промышленные предприятия и производства
  • нефтегазовая сфера
  • энергетическая отрасль
  • военная промышленность
  • транспортная сфера
  • медицинская отрасль
  • сфера обслуживания клиентов и иные.

Возможности защищенных компьютеров iROBO

Компания IPC2U предлагает широкий выбор компьютеров iROBO - встраиваемые, панельные, безвентиляторные, одноплатные и другие промышленные ПК и сервера. Как правило, область применения определяет отличительные особенности конкретной линейки, но несмотря на данный факт, все промышленные компьютеры имеют основные общие черты, а именно:

  • высококачественный, надежный корпус из специальных материалов
  • стойкость к ударам и вибрации
  • повышенная защита от влаги и пыли
  • качественная элементная база
  • срок жизни продукта более 5 лет
  • длительный срок эксплуатации
  • высокие показатели наработки на отказ.

Промышленные компьютеры, независимо от назначения, имеют разнообразные выходные интерфейсы, порты ввода вывода и слоты расширения. Расширенные диапазоны входного напряжения переменного AC 90~264В или постоянного тока DC 9~36В значительно облегчат жизнь разработчикам готовых решений.

Используя промышленные компьютеры серии iROBO от компании IPC2U, Вы получаете высоконадежное решение, обладающее промышленным качеством и длительным сроком службы. Ассортимент моделей iROBO очень широк, но если Вы не нашли подходящее решение, специалисты компании IPC2U будут рады оказать Вам помощь в подборе оборудования или в разработке уникальной конфигурации компьютера iROBO под Ваши требования.

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https://irobo.ru/catalog/
08:25 25.10.2021