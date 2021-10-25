Промышленный компьютер - вычислительная система в промышленном исполнении для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Характеризуется повышенной надежностью и отказоустойчивостью, имеет длительную наработку на отказ, высокую защиту от ЭМИ и широкий набор выходных интерфейсов.
Компания IPC2U имеет более чем 20 летний опыт в области разработки и сборки панельных, безвентиляторных и встраиваемых промышленных компьютеров под брендом iROBO. Более подробную информацию Вы можете получить в статье "Наше производство".
Защищенные компьютеры iROBO применяются во многих отраслях и сферах деятельности, благодаря своим выдающимся особенностям. Ведущие сферы эксплуатации промышленных компьютеров:
Компания IPC2U предлагает широкий выбор компьютеров iROBO - встраиваемые, панельные, безвентиляторные, одноплатные и другие промышленные ПК и сервера. Как правило, область применения определяет отличительные особенности конкретной линейки, но несмотря на данный факт, все промышленные компьютеры имеют основные общие черты, а именно:
Промышленные компьютеры, независимо от назначения, имеют разнообразные выходные интерфейсы, порты ввода вывода и слоты расширения. Расширенные диапазоны входного напряжения переменного AC 90~264В или постоянного тока DC 9~36В значительно облегчат жизнь разработчикам готовых решений.
Используя промышленные компьютеры серии iROBO от компании IPC2U, Вы получаете высоконадежное решение, обладающее промышленным качеством и длительным сроком службы. Ассортимент моделей iROBO очень широк, но если Вы не нашли подходящее решение, специалисты компании IPC2U будут рады оказать Вам помощь в подборе оборудования или в разработке уникальной конфигурации компьютера iROBO под Ваши требования.