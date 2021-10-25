Промышленный компьютер - вычислительная система в промышленном исполнении для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Характеризуется повышенной надежностью и отказоустойчивостью, имеет длительную наработку на отказ, высокую защиту от ЭМИ и широкий набор выходных интерфейсов.

Компания IPC2U имеет более чем 20 летний опыт в области разработки и сборки панельных, безвентиляторных и встраиваемых промышленных компьютеров под брендом iROBO. Более подробную информацию Вы можете получить в статье "Наше производство".

Защищенные компьютеры iROBO применяются во многих отраслях и сферах деятельности, благодаря своим выдающимся особенностям. Ведущие сферы эксплуатации промышленных компьютеров: промышленные предприятия и производства

нефтегазовая сфера

энергетическая отрасль

военная промышленность

транспортная сфера

медицинская отрасль

сфера обслуживания клиентов и иные.

Возможности защищенных компьютеров iROBO

Компания IPC2U предлагает широкий выбор компьютеров iROBO - встраиваемые, панельные, безвентиляторные, одноплатные и другие промышленные ПК и сервера. Как правило, область применения определяет отличительные особенности конкретной линейки, но несмотря на данный факт, все промышленные компьютеры имеют основные общие черты, а именно:

высококачественный, надежный корпус из специальных материалов

стойкость к ударам и вибрации

повышенная защита от влаги и пыли

качественная элементная база

срок жизни продукта более 5 лет

длительный срок эксплуатации

высокие показатели наработки на отказ.

Промышленные компьютеры, независимо от назначения, имеют разнообразные выходные интерфейсы, порты ввода вывода и слоты расширения. Расширенные диапазоны входного напряжения переменного AC 90~264В или постоянного тока DC 9~36В значительно облегчат жизнь разработчикам готовых решений.